Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
Отмечается, что в воскресенье, 13 апреля, на территории Рязанской области ожидается мокрый снег, местами налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Отмечается, что в воскресенье, 13 апреля, на территории Рязанской области ожидается мокрый снег, местами налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.
Будьте внимательны и осторожны.