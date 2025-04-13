61-летний рязанец обокрал автомобиль

Отмечается, что в полицию обратился местный житель и сообщил, что заметил на припаркованном автомобиле следы взлома. Кто-то разбил заднее стекло, а из салона пропала удочка, которая хранилась на заднем сидении. Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 61-летний мужчина. Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.