Возле рязанского Дворца молодежи произошло серьезное ДТП с пострадавшим
Авария случилась около дома № 95 на улице Татарской. Отмечается, что легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованный автомобиль. Кроме того, в аварии пострадал пешеход. На месте работает скорая. Официальная информация уточняется.
Возле рязанского Дворца молодежи произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Об этом 12 апреля сообщает 62ИНФО.
Авария случилась около дома № 95 на улице Татарской. Отмечается, что легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованный автомобиль.
Кроме того, в аварии пострадал пешеход.
На месте работает скорая. Официальная информация уточняется.
Позже в региональной ГАИ рассказали подробности случившегося.
Фото: 62ИНФО