Возле рязанского Дворца молодежи произошло серьезное ДТП с пострадавшим

Авария случилась около дома № 95 на улице Татарской. Отмечается, что легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованный автомобиль. Кроме того, в аварии пострадал пешеход. На месте работает скорая. Официальная информация уточняется.

Возле рязанского Дворца молодежи произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Об этом 12 апреля сообщает 62ИНФО.

Авария случилась около дома № 95 на улице Татарской. Отмечается, что легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованный автомобиль.

Кроме того, в аварии пострадал пешеход.

На месте работает скорая. Официальная информация уточняется.

Позже в региональной ГАИ рассказали подробности случившегося.

Фото: 62ИНФО