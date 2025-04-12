В Рязанской области поймали более 120 водителей с незаконной тонировкой

Рейды прошли в пятницу, 11 апреля. Нарушителей оштрафовали. ГАИ призвала водителей строго соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.