В Рязани молодой человек выпил с прохожей и обокрал ее

По предварительной информации полиции, 28-летний пьяный рязанец шел по тротуару и увидел незнакомую женщину. Молодой человек решил поговорить с ней. После злоумышленник угостил новую знакомую спиртным. Когда напиток закончился, рязанец отобрал у женщины телефон и убежал. Похищенное злоумышленник продал случайному знакомому. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее его осудили за грабеж.

В Рязани молодой человек выпил с прохожей и обокрал ее. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации полиции, 28-летний пьяный рязанец шел по тротуару и увидел незнакомую женщину. Молодой человек решил поговорить с ней. После злоумышленник угостил новую знакомую спиртным. Когда напиток закончился, рязанец отобрал у женщины телефон и убежал.

Похищенное злоумышленник продал случайному знакомому.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее его осудили за грабеж.