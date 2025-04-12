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Появились подробности серьезного ДТП на улице Татарской в Рязани
ДТП произошло 12 апреля, примерно в 9:50, вблизи дома № 95 по улице Татарской. По предварительной информации полиции, 25-летний рязанец на «Мазде» столкнулся с автомобилем «Деу», под управлением 29-летнего жителя Рязанского района. После машина «Деу» столкнулась с «Тойотой», за рулем которой был 45-летний рязанец, и наехала 20-летнего жителя города. Пешеход стоял у края проезжей части. Его с травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Появились подробности серьезного ДТП на улице Татарской. Их привела пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП произошло 12 апреля, примерно в 9:50, вблизи дома № 95 по улице Татарской.

По предварительной информации полиции, 25-летний рязанец на «Мазде» столкнулся с автомобилем «Деу», под управлением 29-летнего жителя Рязанского района. После машина «Деу» врезалась в «Тойоту», за рулем которой был 45-летний рязанец, и наехала 20-летнего жителя города.

Пешеход стоял у края проезжей части. Его с травмами доставили в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что возле рязанского Дворца молодежи произошло серьезное ДТП с пострадавшим.

Фото: 62ИНФО