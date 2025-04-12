Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в марте

Самыми редкими женскими именами стали Есения, Альбина, Эмилия, Мирослава, Марта. Чаще всего девочек называли Мариями. Среди мальчиков самым редким именем стал Тихон, вторым по встречаемости — Илья. Всего в марте в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 84 малыша, из которых 51 — мальчики, 33 — девочки.