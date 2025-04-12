Шесть улиц в Рязани остались без света
Света нет по адресам: Солотчинское шоссе;Быстрецкая;Кальная;Новоселов. Восстановление электроснабжения планируется в течение трех часов с момента отключения.
Шесть улиц в Рязани 12 апреля остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет по адресам:
- Солотчинское шоссе;
- улица Быстрецкая;
- улица Кальная;
- улица Новоселов;
- улица Советской Армии;
- улица Урицкого.
Восстановление электроснабжения планируется в течение трех часов с момента отключения.