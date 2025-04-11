ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики
За прошедшие сутки ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики. Атакованы были объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях, а также в ЛНР. Ранее ВСУ 11 раз атаковали объекты российской энергетики.
ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики. Об этом сообщили в Минобороны.
За прошедшие сутки ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики. Атакованы были объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях, а также в ЛНР.
Ранее ВСУ 11 раз атаковали объекты российской энергетики.