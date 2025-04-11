ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики

За прошедшие сутки ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики. Атакованы были объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях, а также в ЛНР. Ранее ВСУ 11 раз атаковали объекты российской энергетики.

ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики. Об этом сообщили в Минобороны.

За прошедшие сутки ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики. Атакованы были объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях, а также в ЛНР.

Ранее ВСУ 11 раз атаковали объекты российской энергетики.