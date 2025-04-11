В Рязанской области закроют движение по наплавному мосту через Оку

В пятницу, 11 апреля, по техническим причинам будет перекрыто движение для автомобилей по наплавному мосту в районе села Фатьяновка Спасского района. Открыть мост планируют к 15:30.