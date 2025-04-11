В Рязанской области задержали 17 человек, объявленных в федеральный розыск

Полицейские поймали двух злоумышленников, объявленных в розыск правоохранительными органами других регионов, одного человека, разыскиваемого одной из стран СНГ, восемь граждан, объявленных в розыск УФСИН по региону. Также разыскали трех человек, пропавших без вести и идентифицировали личности двух ранее неопознанных трупов. Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В Рязанской области с 9 по 10 апреля провели первый этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Полицейские задержали 17 человек, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские поймали двух злоумышленников, объявленных в розыск правоохранительными органами других регионов, одного человека, разыскиваемого одной из стран СНГ, восемь граждан, объявленных в розыск УФСИН по региону.

Также разыскали трех человек, пропавших без вести, и идентифицировали личности двух ранее неопознанных трупов.

Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.