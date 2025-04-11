В Рязани задержали наркозакладчицу
24-летнюю рязанку задержали на Касимовском шоссе. Отмечается, что ранее она была осуждена за участие в сообществе наркоторговцев и недавно вернулась из исправительной колонии. При личном досмотре оперативники нашли у задержанной 25 граммов наркотиков синтетического происхождения — JWH-018, производное N-метилэфедрона и МДМА. Также полицейские выяснили, что рязанка сделала два тайника с запрещенными веществами: на улице Зубковой и в поселке Борки. Возбуждено уголовное дело. Девушку заключили под стражу.
В Рязани задержали наркозакладчицу. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
24-летнюю рязанку задержали на Касимовском шоссе. Отмечается, что ранее она была осуждена за участие в сообществе наркоторговцев и недавно вернулась из исправительной колонии.
При личном досмотре оперативники нашли у задержанной 25 граммов наркотиков синтетического происхождения — JWH-018, производное N-метилэфедрона и МДМА. Также полицейские выяснили, что рязанка сделала два тайника с запрещенными веществами: на улице Зубковой и в поселке Борки.
Возбуждено уголовное дело. Девушку заключили под стражу.