В Рязани задержали наркозакладчицу

24-летнюю рязанку задержали на Касимовском шоссе. Отмечается, что ранее она была осуждена за участие в сообществе наркоторговцев и недавно вернулась из исправительной колонии. При личном досмотре оперативники нашли у задержанной 25 граммов наркотиков синтетического происхождения — JWH-018, производное N-метилэфедрона и МДМА. Также полицейские выяснили, что рязанка сделала два тайника с запрещенными веществами: на улице Зубковой и в поселке Борки. Возбуждено уголовное дело. Девушку заключили под стражу.

В Рязани задержали наркозакладчицу. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

24-летнюю рязанку задержали на Касимовском шоссе. Отмечается, что ранее она была осуждена за участие в сообществе наркоторговцев и недавно вернулась из исправительной колонии.

При личном досмотре оперативники нашли у задержанной 25 граммов наркотиков синтетического происхождения — JWH-018, производное N-метилэфедрона и МДМА. Также полицейские выяснили, что рязанка сделала два тайника с запрещенными веществами: на улице Зубковой и в поселке Борки.

Возбуждено уголовное дело. Девушку заключили под стражу.