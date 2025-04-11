В Рязани обсудили благоустройство бульвара имени Пушкина

В общественных обсуждениях приняли участие активисты советов домов по улицам Шевченко, Семена Середы, Ленинского Комсомола и других, а также общественные деятели, жители этого района. Управление главархитектуры представило проект благоустройства. Планируется сделать дорожки, освещение и другие работы. Кроме того, хотят озеленить территорию. «В целом проект был поддержан, а отдельные вопросы размещения дорожек и малых архитектурных форм решили проработать в ближайшие дни совместно в ходе встречи на территории», — отметили в мэрии.

В Рязани прошли финальные общественные обсуждения предстоящего благоустройства бульвара имени А. С. Пушкина. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба горадминистрации.

В общественных обсуждениях приняли участие активисты советов домов по улицам Шевченко, Семена Середы, Ленинского Комсомола и других, а также общественные деятели, жители этого района.

Управление главархитектуры представило проект благоустройства. Планируется сделать дорожки, освещение и другие работы. Кроме того, хотят озеленить территорию.

«В целом проект был поддержан, а отдельные вопросы размещения дорожек и малых архитектурных форм решили проработать в ближайшие дни совместно в ходе встречи на территории», — отметили в мэрии.

Кроме того, в сквере планируют провести субботник.

В публикации напомнили, что два первых этапа благоустройства состоялись благодаря областной программе поддержки местных инициатив. В 2025 году запланирован третий этап развития бульвара.