В России штрафы за выброшенных животных хотят увеличить в 10 раз

Сергей Колунов считает, что штрафы необходимо увеличить в десять раз: с нынешних 1500 — 3000 до 30 000 рублей. Депутат добавил, что человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил на улицу, должен быть наказан.

В России в 10 раз хотят увеличить штрафы за выброшенных животных. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, передало 11 апреля РИА Новости.

Он считает, что штрафы необходимо увеличить в десять раз: с нынешних 1500 — 3000 до 30 000 рублей.

Депутат добавил, что человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил на улицу, должен быть наказан.