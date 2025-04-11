«Ъ»: в России продажи крепкого алкоголя сократились на 10-12%

В публикации сказано, что к снижению спроса привело резкое повышение цен на спиртные напитки. Отмечается, что продажи крепкого алкоголя в рознице в первом квартале сократились на 10-12% год к году. Как уточнил «Ъ», стоимость спиртного увеличилась из-за повышения акцизов, минимальных цен и высоких пошлин для продукции из недружественных стран.

В России продажи крепкого алкоголя сократились на 10-12%. Об этом 11 апреля сообщил «Ъ».

В публикации сказано, что к снижению спроса привело резкое повышение цен на спиртные напитки.

Отмечается, что продажи крепкого алкоголя в рознице в первом квартале сократились на 10-12% год к году.

Как уточнил «Ъ», стоимость спиртного увеличилась из-за повышения акцизов, минимальных цен и высоких пошлин для продукции из недружественных стран.