В районе платного путепровода в Рязани изменят организацию движения

Изменения хотят внести на участке с круговым движением на Восточной окружной дороге в районе платного путепровода (при движении из микрорайона Дашково-Песочня). На указанном перекрестке установят знаки приоритета, определяющие очередность проезда. Право преимущественного проезда предоставят направлению Дашково-Песочня — Восточный промузел, направление от поселка Карцево станет второстепенным.