В Госдуме предложили разрешить жителям отказываться от таксистов-мигрантов
Отмечается, что такую функцию должны внедрить агрегаторы. По данным депутатов, в последнее время иностранцы стали чаще нарушать закон, а такая мера обезопасит россиян.
В Госдуме предложили разрешить жителям отказываться от таксистов-мигрантов. Об этом пишет Газета.RU.
Отмечается, что такую функцию должны внедрить агрегаторы.
По данным депутатов, в последнее время иностранцы стали чаще нарушать закон, а такая мера обезопасит россиян.