В Госдуме предложили разрешить жителям отказываться от таксистов-мигрантов

Отмечается, что такую функцию должны внедрить агрегаторы. По данным депутатов, в последнее время иностранцы стали чаще нарушать закон, а такая мера обезопасит россиян.