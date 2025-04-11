Трамп: России нужно «начать действовать» для украинского урегулирования

«Слишком много людей гибнет, тысячи человек за неделю», — заявил президент США. Ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.