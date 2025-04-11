Рязанка подделала свидетельство о рождении ребенка и получала выплаты

Жительница Михайловского района получила более 380 тысяч рублей социальных выплат по поддельному свидетельству о рождении ребенка. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании похищенных средств.