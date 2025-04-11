Рязанцы рассказали, что является основной причиной для поиска новой работы

Отмечается, что из-за недовольства размером заработка 41% работающих жителей региона ищут новое место, не увольняясь со старого. 9% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 7% работников, еще 4% не устраивают условия труда.