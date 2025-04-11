Рязанцы пожаловались на опасный участок набережной в Кремле

«Вот такая ситуация последние несколько недель. Внизу крутой обрыв. Страшно представить, какими последствиями может закончиться чей-то отдых», — написал автор. На кадрах видно, что части ограждения нет.

Рязанцы пожаловались на опасный участок набережной в Кремле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«Внизу крутой обрыв. Страшно представить, какими последствиями может закончиться чей-то отдых», — написал автор.

На кадрах видно, что части ограждения нет.