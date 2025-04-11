Россиянам назвали самый опасный вид наушников

По ее словам, самыми травмирующими являются внутриканальные наушники, которые вставляются прямо в ушной проход. Это может увеличить риск повреждения слуха. Отмечается, что лучше выбирать наушники с функцией шумоподавления.

Россиянам назвали самый опасный вид наушников. Об этом Газете.RU сообщила врач-отоларинголог Лариса Вылегжанина.

По ее словам, самыми травмирующими являются внутриканальные наушники, которые вставляются прямо в ушной проход. Это может увеличить риск повреждения слуха.

Отмечается, что лучше выбирать наушники с функцией шумоподавления.

«Если после прослушивания музыки вы замечаете звон или шум в ушах, это может быть признаком того, что громкость была слишком высокой. Также стоит насторожиться, если вы начинаете хуже различать речь или другие звуки. Эти симптомы могут указывать на повреждение слуха, и в таком случае важно как можно скорее обратиться к врачу», — сказала врач.