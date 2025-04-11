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ООО «Р-Энергия» раскрыло информацию за март 2025 года

ООО «Р-Энергия» в соответствии с пп. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за март 2025 года.

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «Р-Энергия» по тарифным группам за март 2025 года.