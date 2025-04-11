На прощании с Пашей Техником в Москве начались задержания

Люди пришли на прощание с Пашей Техником в храм Петра и Павла в Лефортово. Отмечается, что силовики увели девушку, которая вышла на проезжую часть.

На прощании с рэпером Пашей Техником задержали девушку. Об этом 11 апреля сообщили «Осторожно, новости».

Люди пришли на прощание с Пашей Техником в храм Петра и Павла в Лефортово.

Отмечается, что силовики увели девушку, которая вышла на проезжую часть.

Напомним, рэпер Паша Техник умер в больнице Таиланда 4 апреля. Ему было 40 лет.