На проект реставрации «Здания реального училища» в Скопине выделили 18 миллионов

Трехэтажное здание 1873 года постройки располагается по адресу улица Пролетарская, дом 10. Общая площадь объекта составляет 2301,4 квадратных метров. Подрядчик проведет комплексное исследование «Здания реального училища», подготовит проект реставрации и эскизы, составит проектно-сметную документацию. Также необходимо предусмотреть благоустройство территории. Подрядчик подготовит план ремонта двора, установки малых архитектурных форм, ограждений и освещения.

На разработку проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание реального училища» в Скопине выделили 18 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Трехэтажное здание 1873 года постройки располагается по адресу улица Пролетарская, дом 10. Общая площадь объекта составляет 2301,4 квадратных метров.

Подрядчик проведет комплексное исследование «Здания реального училища», подготовит проект реставрации и эскизы, составит проектно-сметную документацию. Также необходимо предусмотреть благоустройство территории. Подрядчик подготовит план ремонта двора, установки малых архитектурных форм, ограждений и освещения.

Заказчиком выступило МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Скопина.

Подрядчик должен выполнить работы в течение 15 месяцев с момента заключения контракта.

Напомним, ранее на благоустройство «Гончарной сказки Скопина» выделили 134 миллиона рублей.