АТОР: туры на поездки за границу подорожают до 20%

Мир уже вступил в период нового кризиса, особенность которого — низкие цены на нефть, что отразится на курсе рубля. Вице-президент АТОР полагает, что в ближайшее время курс доллара точно не будет ниже 90 рублей. А цены на пакетные туры за рубеж сильно зависят от курса валют.

Туры на поездки за границу подорожают до 20%. Об этом Газете.RU сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Тарас Кобищанов.

По его словам, мир уже вступил в период нового кризиса, особенность которого — низкие цены на нефть, что отразится на курсе рубля.

Вице-президент АТОР полагает, что в ближайшее время курс доллара точно не будет ниже 90 рублей. А цены на пакетные туры за рубеж сильно зависят от курса валют.