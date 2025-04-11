АТОР: туры на поездки за границу подорожают до 20%
Мир уже вступил в период нового кризиса, особенность которого — низкие цены на нефть, что отразится на курсе рубля. Вице-президент АТОР полагает, что в ближайшее время курс доллара точно не будет ниже 90 рублей. А цены на пакетные туры за рубеж сильно зависят от курса валют.
Туры на поездки за границу подорожают до 20%. Об этом Газете.RU сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Тарас Кобищанов.
По его словам, мир уже вступил в период нового кризиса, особенность которого — низкие цены на нефть, что отразится на курсе рубля.
Вице-президент АТОР полагает, что в ближайшее время курс доллара точно не будет ниже 90 рублей. А цены на пакетные туры за рубеж сильно зависят от курса валют.