Артисты Рязанского театра драмы отправились в Индонезию

Отмечается, что в Джакарте с 13 по 15 апреля 2025 года состоится международный культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце». Рязанские артисты представят детский спектакль «Волшебные сны Кузьмы» и спектакль-променад «Коротко о Рязани». А еще проведут мастер-классы по актерскому мастерству.

Артисты Рязанского театра драмы отправились в Индонезию. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Отмечается, что в Джакарте с 13 по 15 апреля 2025 года состоится международный культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце».

Проект посвящен 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией и 100-летнему юбилею «Россотрудничества».

Рязанские артисты представят детский спектакль «Волшебные сны Кузьмы» и спектакль-променад «Коротко о Рязани».

А еще проведут мастер-классы по актерскому мастерству.