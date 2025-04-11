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Актер Сергей Мигицко написал касимовцам письмо после установки нового арт-объекта
«С волнением узнал о появлении в вашем городе памятника, посвященного съемкам кинофильма „Инкогнито из Петербурга“. Мне, тогда молодому человеку, только начинающему свою карьеру артисту, пришлось провести в вашем городе почти месяц. Это было время не простых, а подчас и очень тяжелых съемок: жизнь в скромной, по тем временам, гостинице на дебаркадере, и в редкие выходные дни — купание на красивых песчаных пляжах. Воспоминания о тех съемках я храню по сей день, и прошу передать поклон и привет всем тем, кто задумал этот памятник и создал», — написал Мигицко.

Актер Сергей Мигицко написал касимовцам письмо после установки скульптур героев фильма «Инкогнито из Петербурга». Об этом сообщил глава Касимовского округа Иван Бахилов.

«С волнением узнал о появлении в вашем городе памятника, посвященного съемкам кинофильма „Инкогнито из Петербурга“. Мне, тогда молодому человеку, только начинающему свою карьеру артисту, пришлось провести в вашем городе почти месяц. Это было время не простых, а подчас и очень тяжелых съемок: жизнь в скромной, по тем временам, гостинице на дебаркадере, и в редкие выходные дни — купание на красивых песчаных пляжах. Воспоминания о тех съемках я храню по сей день, и прошу передать поклон и привет всем тем, кто задумал этот памятник и создал», — написал Мигицко.

Напомним, ранее в Касимове установили новые арт-объекты.