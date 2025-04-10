Журналист Карлсон заявил, что администрация Байдена хотела начать ядерную войну

Карлсон написал, что администрация бывшего президента США Джо Байдена сознательно проигнорировала предупреждения Пентагона о рисках ядерной эскалации при передаче Украине ракет для ударов по российской территории. По его словам, проведенные военными расчеты показывали 50%-ную вероятность ядерного конфликта в случае использования украинской стороной американского оружия для атак на Россию.

Журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена хотела начать ядерную войну в РФ. Об этом пишет Life со ссылкой на пост в соцсети Х.

Карлсон написал, что администрация бывшего президента США Джо Байдена сознательно проигнорировала предупреждения Пентагона о рисках ядерной эскалации при передаче Украине ракет для ударов по российской территории.

По его словам, проведенные военными расчеты показывали 50%-ную вероятность ядерного конфликта в случае использования украинской стороной американского оружия для атак на Россию.