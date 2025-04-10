За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 42 украинских БПЛА

По данным ведомства, большая часть дронов была ликвидирована в Брянской области — там уничтожили 13 целей. В Калужской области удалось сбить 12 беспилотников, а в Курской области — семь. Четыре БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, столько же — над Крымом. Один дрон сбили в Орловской области, и еще один — над Московским регионом.