В Сараях мужчина через суд вернул деньги, одолженные знакомому три года назад

По данным издания, в 2021 году мужчина одолжил знакомому под расписку 40 тысяч рублей. Тот обязался вернуть долг до 1 мая 2022 года, однако деньги мужчина так и не вернул. Отмечается, что в расписке было указано, что займ выдается без процентов, но в суде истец потребовал вернуть ему деньги с учетом ключевой ставки, то есть 61 819, 92 копейки. Суд частично удовлетворил требования мужчины, с должника взыскали 51 885, 57 копеек.

В Сараях мужчина через суд вернул деньги, одолженные знакомому три года назад. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, в 2021 году мужчина одолжил знакомому под расписку 40 тысяч рублей. Тот обязался вернуть долг до 1 мая 2022 года, однако деньги мужчина так и не вернул.

Отмечается, что в расписке было указано, что займ выдается без процентов, но в суде истец потребовал вернуть ему деньги с учетом ключевой ставки, то есть 61 819, 92 копейки.

Суд частично удовлетворил требования мужчины, с должника взыскали 51 885, 57 копеек.