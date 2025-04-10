В Ряжске остановили пьяного водителя

Инцидент произошел 8 апреля на улице Красной Армии. Полицейские остановили 27-летнего водителя «ВАЗ-21070» во время патрулирования. При общении с мужчиной инспекторы заметили, что он пьян. Водителя прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,987 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный протокол, ему. грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

В Ряжске остановили пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел 8 апреля на улице Красной Армии. Полицейские остановили 27-летнего водителя «ВАЗ-21070» во время патрулирования. При общении с мужчиной инспекторы заметили, что он пьян.

Водителя прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,987 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили административный протокол, ему. грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.