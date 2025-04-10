В Рязанской области установили именные таблички на дома фронтовиков

Отмечается, что в Рыбновском районе сейчас живут три участника Великой Отечественной войны. Двое ветеранов — Иван Васильевич Жарков и Антонинина Павловна Романова — в Рыбном, Анна Степановна Минакова — в Костине.