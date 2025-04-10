В Рязани задержали мужчину, объявленного в межгосударственный розыск

53-летнего жителя одной из стран Средней Азии задержали в Московском районе Рязани по ориентировке. Он обвиняется в мошенничестве. Отмечается, что мужчина пытался уйти от наказания и скрылся из родной страны. Иностранца заключили под стражу. Подготавливается процедура экстрадиции обвиняемого.