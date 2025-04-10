Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
Сбт, 12
Вск, 13
ЦБ USD 85.02 -1.07 11/04
ЦБ EUR 94.6 -0.49 11/04
Нал. USD 86.25 / 86.10 11/04 09:25
Нал. EUR 95.36 / 96.59 11/04 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 2025 11:54
3 666
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
5 637
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
20 236
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
24 359
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России жизненно важные лекарства станут еще доступнее
Отмечается, что правительство упростило регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства. Такое решение поспособствует более быстрому выводу на рынок необходимых препаратов.

В России жизненно важные лекарства станут еще доступнее. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на кабмин.

Отмечается, что правительство упростило регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства.

Такое решение поспособствует более быстрому выводу на рынок необходимых препаратов.