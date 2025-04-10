В России жизненно важные лекарства станут еще доступнее

Отмечается, что правительство упростило регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства. Такое решение поспособствует более быстрому выводу на рынок необходимых препаратов.

В России жизненно важные лекарства станут еще доступнее. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на кабмин.

Отмечается, что правительство упростило регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства.

Такое решение поспособствует более быстрому выводу на рынок необходимых препаратов.