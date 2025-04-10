В России предложили отмечать анкеты бывших преступников на сайтах знакомств

По словам авторов инициативы, в последние годы наблюдается стремительный рост популярности онлайн-платформ для поиска партнера. «Обеспокоенность вызывают случаи, когда жертвами становятся женщины, вступившие в переписку с мужчинами, скрывшими информацию о наличии судимости за преступления насильственного характера», -отметили парламентарии. В связи с этим предложено уведомлять пользователей о судимости за домашнее насилие или изнасилование, кражи, мошенничество и педофилию.

В России предложили отмечать анкеты бывших преступников на сайтах знакомств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов Ксению Горячеву и Ярослава Самылина.

Соответствующее обращение они направили главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

По словам авторов инициативы, в последние годы наблюдается стремительный рост популярности онлайн-платформ для поиска партнера.

«Обеспокоенность вызывают случаи, когда жертвами становятся женщины, вступившие в переписку с мужчинами, скрывшими информацию о наличии судимости за преступления насильственного характера», -отметили парламентарии.

В связи с этим предложено уведомлять пользователей о судимости за домашнее насилие или изнасилование, кражи, мошенничество и педофилию.