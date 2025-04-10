В России могут запретить продажу кастетов

По словам депутата, в Думе разработали законопроект о запрете продажи товаров, предназначенных для нарушения законодательства. Речь идет о баллончиках «автогрязи», кастетах, отмычках и чехлах для маскировки алкоголя. Если инициативу примут, то штраф для физлиц за это правонарушение будет в размере от тысячи до двух тысяч рублей, должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей, юрлиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Кроме того, возможна конфискация товаров правонарушения.

В России могут запретить продажу кастетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.

По его словам, в Думе разработали законопроект о запрете продажи товаров, предназначенных для нарушения законодательства.

Речь идет о баллончиках «автогрязи», кастетах, отмычках и чехлах для маскировки алкоголя.

Если инициативу примут, то штраф для физлиц за это правонарушение будет в размере от тысячи до двух тысяч рублей, должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей, юрлиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Кроме того, возможна конфискация товаров правонарушения.

«Это сигнал: государство следит за тем, что продается, чтобы держать сомнительный рынок в узде», — сказал парламентарий.