В Омской области отчим забил пасынка до смерти

В Омской области отчим убил пасынка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Mash Siberia».

Отмечается, что 33-летний мужчина разозлился, потому что четырехлетний мальчик не хотел ложиться спать. Он забил ребенка до смерти.

Сначала, по данным канала, злоумышленник пытался свалить вину на младших детей — якобы они дрались и случайно убили брата. Однако полицейские не поверили — травмы были серьезные.

29-летняя мать заявила, что ее сожитель был строгим, но утверждает, что ранее не бил детей. Как пишет канал, семья находится на учете у органов опеки.

Мужчина задержан. Он признал вину.

Фото: Telegram-канал «Mash Siberia»