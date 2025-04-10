Труп напавшего на полицейских в Чечне подростка выставили на показ на площади

Труп напавшего на полицейских в Чечне подростка выставили на показ на площади. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Тело нападавшего выставили также у администрации Ачхой-Мартанского муниципального района. Вокруг собрались люди.

Напомним, молодой человек напал на полицейских вечером 7 апреля. Около 21 часа 17-летний подросток пришел к посту на улице Ахмата Кадырова и ударил ножом в грудь 38-летнего прапорщика Рамзана Д. После этого он напал на 20-летнего Расула И. Ответным огнем нападавший был уничтожен.

Ранее Рамзан Кадыров на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что организаторы нападения на пост ДПС находятся в Турции и Украине. Кадыров также сказал, что родственники нападавшего должны понести ответственность за действия подростка.

Видео можно посмотреть по ссылке.