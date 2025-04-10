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ТРЦ «Марко Молл» запустил бесплатные кинопоказы для студентов и школьников

ТРЦ «Марко Молл» совместно с кинотеатром «Пять звезд» запускают социальную инициативу «Кино Победы». В течение апреля на экране — 12 культовых фильмов о Великой Отечественной войне. Проект приурочен к 80-летию Победы. Вход свободный для школьников и студентов. Цель проекта — сохранить живую память о подвиге, личных историях и судьбах, которые формируют понимание войны, и наладить диалог между поколениями.

В программе — «Судьба человека», «28 панфиловцев», «Брестская крепость» и другие. Фильмы, выбранные для показа, рекомендованы Министерством культуры и Министерством просвещения РФ. Начало всех сеансов — в 12:00.

По данным ВЦИОМ, 67% россиян считают, что молодежи не хватает знаний о войне. Только 27% зумеров (родившихся после 1997 года) хорошо осведомлены о своих родственниках-фронтовиках. Для сравнения, среди поколения оттепели — людей, родившихся до 1967 года, таких — 56%. 41% зумеров знают лишь о факте участия родственников в войне, но не владеют подробностями. Каждый пятый не знает ничего, кроме того, что родственники погибли или пропали без вести. Личный опыт войны в семьях все чаще теряется. Только 7% зумеров упомянули бы истории своих близких в рассказе о войне. Молодежь все чаще обращается к общей исторической памяти: 15% выделяют героизм народа, 12-15% — хронику событий.

Для зумеров и миллениалов 9 Мая — в первую очередь день памяти: так считают 41-42% опрошенных (в среднем по стране — 25%). Главными источниками знаний о войне становятся не рассказы семьи, а фильмы, книги, музеи и мемориалы.

«Сегодня, когда история все чаще становится инструментом манипуляций, важно говорить о ней через факты и эмоции. Кино — мощный инструмент. Мы хотим, чтобы молодые зрители увидели войну не как школьный параграф, а как пережитую реальность», — комментирует Константин Денисов, директор по маркетингу и PR ТРЦ «Марко Молл».

Расписание кинопоказов «Кино Победы» в кинотеатре «Пять звезд» ТРЦ «Марко Молл»:

  • 14 апреля — «Судьба человека», 12+
  • 15 апреля — «Баллада о солдате», 12+
  • 16 апреля — «Летят журавли», 12+
  • 21 апреля — «Битва за Севастополь», 12+
  • 22 апреля — «28 панфиловцев», 16+
  • 23 апреля — «Брестская крепость», 16+
  • 28 апреля — «Обыкновенный фашизм», 16+
  • 29 апреля — «Офицеры», 12+
  • 30 апреля — «Белорусский вокзал», 12+

Кинотеатр принимает только организованные группы учащихся, возглавляемые педагогами или воспитателями по предварительной записи.