Стало известно, в каком формате пройдет шествие «Бессмертного полка» в День Победы

Отмечается, что в этом году шествие «Бессмертного полка» в городах России пройдет в смешанном формате, включая традиционный. Окончательное решение о формате шествия будут принимать местные власти.