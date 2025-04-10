С начала года 1548 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

Общая сумма штрафов составила один миллион 548 тысяч рублей. «В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках», — напомнили в мэрии.

С начала года 1548 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба горадминистрации.

Общая сумма штрафов составила один миллион 548 тысяч рублей.

«В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках», — напомнили в мэрии.