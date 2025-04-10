Рязанцев пригласили на выставку «Счастье быть домашним»

В экспозиции представлены счастливые моменты из жизни безнадзорных животных, которые нашли любящих хозяев. Открытие выставки пройдет в библиотеке имени Есенина 13 апреля в 16.00. Вход свободный.