Российские отцы стали чаще брать отпуск по уходу за ребенком

«28% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее», — заявили аналитики. Еще 15% мужчин заявили, что считают такую ситуацию вполне возможной, этот показатель также повысился на три процентных пункта. В то же время число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до трех лет, за год практически не изменилось. В 2024 году их было 12%, в 2025 году — 13%.

Российские отцы стали чаще брать отпуск по уходу за ребенком. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

«28% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее», — заявили аналитики.

Еще 15% мужчин заявили, что считают такую ситуацию вполне возможной, этот показатель также повысился на три процентных пункта год к году.

В то же время число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до трех лет, за год практически не изменилось. В 2024 году их было 12%, в 2025 году — 13%.