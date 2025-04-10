Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
ЦБ USD 86.09 0.63 10/04
ЦБ EUR 95.09 1.31 10/04
Нал. USD 86.25 / 86.20 10/04 09:25
Нал. EUR 94.67 / 96.75 10/04 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
Вчера 11:54
1 752
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 2025 12:00
3 806
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
18 690
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
22 529
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российские отцы стали чаще брать отпуск по уходу за ребенком
«28% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее», — заявили аналитики. Еще 15% мужчин заявили, что считают такую ситуацию вполне возможной, этот показатель также повысился на три процентных пункта. В то же время число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до трех лет, за год практически не изменилось. В 2024 году их было 12%, в 2025 году — 13%.

Российские отцы стали чаще брать отпуск по уходу за ребенком. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

«28% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее», — заявили аналитики.

Еще 15% мужчин заявили, что считают такую ситуацию вполне возможной, этот показатель также повысился на три процентных пункта год к году.

В то же время число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до трех лет, за год практически не изменилось. В 2024 году их было 12%, в 2025 году — 13%.