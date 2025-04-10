Прокуратура нашла нарушения в системе закупок у Дирекции благоустройства Рязани

Установлено, что при заключении ряда муниципальных контрактов на содержание объектов дорожной инфраструктуры учреждением «Дирекция благоустройства города» не были определены конкретные места выполнения работ, а также не принято должных мер к осуществлению контроля за фактическим выполнение работ и соблюдением сроков исполнения контрактов подрядными организациями. По данному факту руководителю внесено представление.