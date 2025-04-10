На российских дорогах может появиться новый знак

Депутат направил в Минтранс РФ предложение ввести знак «Начало новой полосы» с обозначением дальнейшего направления движения. «Министерство транспорта Российской Федерации сообщает о готовности отработать в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти предложения о целесообразности введения указанного знака в рамках процедуры согласования при подготовке очередных изменений в ПДД», — говорится в ответе министерства.

На российских дорогах может появиться новый знак. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Он направил в Минтранс РФ предложение ввести знак «Начало новой полосы» с обозначением дальнейшего направления движения. С его применением знаки 5.15.1…5.15.8 можно будет объединить в один.

«Министерство транспорта Российской Федерации сообщает о готовности отработать в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти предложения о целесообразности введения указанного знака в рамках процедуры согласования при подготовке очередных изменений в ПДД», — говорится в ответе министерства.

Сроки внесения изменений в ПДД и на дороги не указываются.

Фото: Telegram-канал автоюриста Александра Шумского.