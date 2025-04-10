50% рязанцев захотели сменить работу этой весной

Свою активность по сравнению с весной 2024 года больше всего проявляли соискатели, связанные со сферой автобизнеса: их число выросло на рынке труда Рязанской области сразу на 172%. Местные транспортники стали на 93% чаще искать работу. Также на 87% стал больше выходить на региональный рынок труда и рабочий персонал. За месяц на рынке труда не оказалось ни одной сферы, где соискательская активность сократилась.

50% рязанцев захотели сменить работу этой весной. Об этом пишет сервис hh.ru.

Свою активность по сравнению с весной 2024 года больше всего проявляли соискатели, связанные со сферой автобизнеса: их число выросло на рынке труда Рязанской области сразу на 172%. Местные транспортники стали на 93% чаще искать работу. Также на 87% стал больше выходить на региональный рынок труда и рабочий персонал.

За месяц на рынке труда не оказалось ни одной сферы, где соискательская активность сократилась.