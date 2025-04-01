Жители двух улиц Рязани остались без холодной и горячей воды

Во вторник, 1 апреля, с 8:00 до 16:00 подача холодного и горячего водоснабжения приостановлена по следующим адресам: улица Горького, дома №№ 15, 15 к. 1;улица Фрунзе, дом № 2;детская поликлиника № 2;ГБУ РО «ОКПБ им. Баженова». Отключение связано в связи с ремонтными работами на ЦТП у дома № 2 на улице Фрунзе.