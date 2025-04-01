ВСУ дважды атаковали российскую энергоинфраструктуру за прошедшие сутки

За сутки ВСУ с помощью беспилотников атаковали электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (Запорожская область) и трансформаторную подстанцию в Смородино (Белгородская области). В первом случае без света остались жители двух населенных пунктов Токмаковского района. Во втором — свет у более 1200 потребителей Грайворонского района.

ВСУ дважды атаковали российскую энергоинфраструктуру за прошедшие сутки. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.

За сутки ВСУ с помощью беспилотников атаковали электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (Запорожская область) и трансформаторную подстанцию в Смородино (Белгородская области). В первом случае без света остались жители двух населенных пунктов Токмаковского района. Во втором — свет у более 1200 потребителей Грайворонского района.

«Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России», — отметили в сообщении.