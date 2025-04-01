Врач рассказала, почему укусившего клеща нужно оставить живым

Если вас укусил клещ, то важно, чтобы насекомое не погибло, поскольку специалистам труднее будет взять у него анализ. Достать клеща можно с помощью клещедера, пинцета или петли из нитки. После удаления его нужно убрать в закрытую емкость, а затем отнести на диагностику. Напомним, в Рязанской области от укусов клещей пострадали 11 человек.

Врач рассказала, почему укусившего клеща нужно оставить живым. Заявление сделала терапевт Ширин Ораева, пишет Life.

Если вас укусил клещ, то важно, чтобы насекомое не погибло, поскольку специалистам труднее будет взять у него анализ.

Достать клеща можно с помощью клещедера, пинцета или петли из нитки. После удаления его нужно убрать в закрытую емкость, а затем отнести на диагностику.

Напомним, в Рязанской области от укусов клещей пострадали 11 человек.